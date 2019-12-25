Эксперт Гордышевский: чистый воздух можно найти только в 50-60 км от Петербурга

Эксперт подчеркнул, что значительную долю загрязнителей образуют выхлопы автомобилей, количество которых неуклонно растет.

Чистый воздух в окрестностях Петербурга можно встретить лишь на расстоянии от 50 до 60 км от городской черты, причём значительная роль в загрязнении атмосферы принадлежит автомобилям. Об этом рассказал Семён Гордышевский, председатель совета Санкт-Петербургского Экологического союза и глава комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности Торгово-промышленной палаты Петербурга в интервью spb.aif.ru.

Эксперт подчеркнул, что значительную долю загрязнителей образуют выхлопы автомобилей, количество которых неуклонно растет. Данные прошлых лет свидетельствуют, что на тысячу жителей приходится до 317 личных автомобилей. Таким образом, если хочется почувствовать свежий воздух, лучше выезжать подальше от городской среды, на расстояние минимум 50-60 километров. Летний сезон открыт, поэтому горожанам рекомендую регулярно устраивать загородные прогулки хотя бы на выходные дни.

Семен Гордышевский также указал, что до 2015 года качество воздуха в Петербурге официально считалось "высоким по уровню загрязнения". Сегодня обстановка определяется как "повышенное загрязнение", однако картина сильно разнится в зависимости от конкретного района и местности.

Ранее мы сообщили о том, что за май-июнь в Петербурге удалось ликвидировать 24 несанкционированные свалки.

Фото: Unsplash (KAi"S PHOTOGRAPHY)