За май-июнь в Петербурге удалось ликвидировать 24 несанкционированные свалки

Лидером июньского рейтинга стал Петродворцовый район.

Активная деятельность по уничтожению незаконных свалок в городе продолжается. В течение мая-июня текущего года было ликвидировано 24 очага несанкционированного складирования отходов.

Значительную часть загрязнений удалось убрать в Невском, Колпинском и Курортном районах. Суммарно освобождено более 3000 квадратных метров территорий, а общий объем собранного мусора составил 19 тысяч кубометров, что сопоставимо с объемом груза, транспортируемого целым автопарком из тысячи грузовых машин.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников провел заседание с участием представителей Комитета по природопользованию и руководителей муниципальных округов, где рассмотрели достигнутые успехи и обсудили ключевые аспекты предстоящего сотрудничества.

Лидером июньского рейтинга стал Петродворцовый район. Одновременно в "красную зону" вошли Красногвардейский, Пушкинский, Колпинский, Невский и Московский округа, где зафиксировано максимальное количество скопившихся свалок. Тем не менее, благодаря оперативным мерам администрации, эти районы обладают всеми предпосылками для улучшения ситуации в будущем отчетном периоде.

Городские власти продолжают усилия по повышению эффективности контроля и недопущению формирования новых очагов захламленности, сохраняя порядок и чистоту в городском пространстве.

Ранее мы сообщили о том, что экологические службы Петербурга собрали свыше 25 тонн опасных отходов.

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