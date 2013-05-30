Экологические службы Петербурга собрали свыше 25 тонн опасных отходов

Специалисты ГБУ "Экострой" выполнили 25 выездов.

В период с 26 мая по 1 июня экологические службы Петербурга собрали более 25 тонн опасных отходов. Всего приняли 464 сообщения по вопросом экологической безопасности. Об этом рассказали в Смольном.

Специалисты ГБУ "Экострой" выполнили 25 выездов, из них 17 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций. Собрано 1 тыс. килограммов неизвестных химических отходов, 282 килограмма нефтесодержащих отходов и четыре люминесцентные лампы.

Суда и персонал ГКУ "Пиларн" совершили шесть выездов для проверки сведений о нефтеразливах. По всем адресам проведена визуальная проверка. В рамках функционирования системы приема опасных отходов от горожан приняли 715,2 килограммов люминесцентных ламп, 107,9 килограммов светодиодных ламп, 16,7 килограммов термометров, 486,5 килограммов отработанных масел, 324,4 килограмма лекарств и препаратов и другое.

Соответствующие сообщения принимает экологическая служба: 417-59-36.

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