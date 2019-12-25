Семья пассажиров потребовала миллион за запах фекалий в самолете Сочи-Петербург

Четыре с половиной часа в вони терпела семья.

Кировский районный суд Петербурга зарегистрировал иск от семьи пассажиров, летевших рейсом Сочи – Санкт-Петербург, к авиакомпании "Россия". О регистрации заявления сообщила в своём телеграм-канале руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 22 ноября 2025 года на борту воздушного судна. Истцы утверждают, что в салоне находился пожилой мужчина, чья одежда была испачкана фекалиями. Из-за этого все 4,5 часа полета пассажиры были вынуждены дышать воздухом с устойчивым неприятным запахом.

Командир экипажа, как следует из иска, не нашел в сложившейся ситуации угрозы безопасности полета или нарушений правил поведения на борту. Однако семья пассажиров настаивает, что перенесла серьезные моральные страдания. В качестве компенсации они требуют взыскать с перевозчика 1 млн руб. По делу уже назначено предварительное судебное заседание, в ходе которого будут изучаться обстоятельства происшествия и обоснованность требований истцов.

Фото: pxhere.com