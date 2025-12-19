Жертвами крушения парома на Филиппинах стали 15 человек

Также сообщается, что пропавшими без вести числятся 43 человека.

Жертвами крушения парома на юге Филиппин стали 15 человек. Об этом сообщает телеканал GMA News.

Инцидент произошел в ночь на 26 января неподалеку от острова Балук в провинции Басилан. Сообщалось, что пассажирский паром столкнулся с техническими неполадками и затонул. На борту корабля находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. Паром направлялся на южный остров Холо в провинции Сулу.

В результате крушения парома погибли 15 человек. Также сообщается, что пропавшими без вести числятся 43 человека. Губернатор провинции Басилан Муджива Хатамана заявил, что в ходе поисково-спасательной операции были спасены 317 человек. Спасатели продолжают поиск выживших.

