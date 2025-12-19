Миллионер Гимадутдинов погиб при крушении вертолёта в Пермском крае

Основатель транспортной компании "Таттранском" и его коллега Эльмир Коняков погибли при крушении

В Пермском крае произошло крушение частного вертолёта Robinson R44 Raven, в результате которого погибли два человека. По данным Telegram-канала Baza, жертвами стали учредитель транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

Инцидент произошёл на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе. Как сообщает Baza со ссылкой на источники, вертолёт совершал несанкционированный полёт, а причиной катастрофы стало обледенение двигателя. Представители экстренных служб ранее подтвердили факт крушения и гибель двух человек, но не назвали их имён.

Вертолёт принадлежал компании "Таттранском", которая оказывает транспортные услуги предприятиям нефтегазовой отрасли. По данным издания, выручка компании в 2024 году составила около двух миллиардов рублей.

Фото: Центральное МСУТ СК России