Петербуржцам рассказали, куда жаловаться на неприятный запах на улице

Соответствующие телефоны опубликованы в ответе на жалобу горожанки.

В ответ на жалобу жительницы Кировского района, которая сообщила о невозможности открыть окно из-за неприятного запаха, комитет по природопользованию Петербурга опубликовал рекомендации о том, куда следует обращаться в подобных ситуациях.

Ведомство пояснило, что при появлении зловония на территории города граждане могут круглосуточно звонить в Мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. В комитете уточнили, что обращения горожан учитываются при формировании графика выезда передвижной лаборатории, которая проводит замеры загрязнения атмосферного воздуха.

Кроме того, если жители считают, что их право на благоприятную окружающую среду нарушено, специалисты рекомендовали обращаться в Роспотребнадзор. Именно это ведомство, как отметили в комитете, осуществляет контроль за воздействием физических факторов на здоровье населения.

Ранее мы рассказывали о том, что уровень загрязнения воздуха в Петербурге признали небезопасным.

Фото: Piter.TV