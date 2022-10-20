Обрушение откоса на полигоне "Новый Свет-ЭКО" показали с высоты птичьего полета

В ближайший населенный пункт отправили мобильную лабораторию для проведения замеров состояния воздуха.

На полигоне "Новый Свет-ЭКО" в Гатчинском районе 20 октября был зафиксирован сход откоса. В результате никто не пострадал, сотрудники ряда ведомств начали проверочные мероприятия. Комитет государственного экологического надзора Ленобласти опубликовал видео, на котором можно оценить масштабы схода с высоты птичьего полета.

Как сообщила председатель комитета госэконадзора Ленобласти Маринэ Тоноян, в ближайший населенный пункт отправили мобильную лабораторию для проведения замеров состояния воздуха. Ранее вероятной причиной схода откоса Маринэ Тоноян назвала нарушение технологии складирования отходов.

Прокурор Ленобласти Сергей Жуковский поручил провести проверку в связи со сходом свалочных масс. На место выехал природоохранный прокурор Артем Зобов.

Видео: комитет государственного экологического надзора Ленинградской области