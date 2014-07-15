Прокуратура начала проверку после обрушения откоса на полигоне "Новый Свет-ЭКО"

В Гатчинском районе на полигоне твёрдых бытовых отходов "Новый свет-ЭКО" проводится проверка после схода откоса. Об этом сообщила прокуратура Ленобласти.
Работы на месте контролирует природоохранный прокурор Артём Зобов, а также специалисты СЗМУ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и управления Роспотребнадзора.
По предварительным данным Эконадзора Ленобласти, никто не пострадал.
Вероятной причиной схода откоса террикона является нарушение технологии складирования отходов, а именно ее отсыпки не только грунтом, но и инертными материалами, которые обеспечивают достаточное и безопасное сцепление слоев.
Маринэ Тоноян, председатель комитета госэконадзора Ленобласти
Ранее в Гатчине запустили систему мониторинга атмосферного воздуха.
Видео: Telegram / RPN_SZFO
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