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На полигоне "Новый свет-ЭКО" заработала станция активной дегазации
Сегодня, 16:42
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На полигоне "Новый свет-ЭКО" заработала станция активной дегазации

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Таким образом было выполнено требование прокуратуры.

На полигоне "Новый свет-ЭКО" в Гатчинском районе Ленобласти в тестовом режиме запустили работу  станции активной дегазации с факельным сбросом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. 

Напомним, что требование об установке выдвинуло надзорное ведомство. Заявитель утверждает, что после принятия мер удушливый запах гари с полигона исчез. 

Напомним, ранее на полигоне началось устранение нарушений после проведённой прокуратурой проверки.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

 

Теги: гатчина, ленинградская область, новый свет эко, отходы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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