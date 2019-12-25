На полигоне "Новый свет-ЭКО" заработала станция активной дегазации

Таким образом было выполнено требование прокуратуры.

На полигоне "Новый свет-ЭКО" в Гатчинском районе Ленобласти в тестовом режиме запустили работу станции активной дегазации с факельным сбросом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, что требование об установке выдвинуло надзорное ведомство. Заявитель утверждает, что после принятия мер удушливый запах гари с полигона исчез.

Напомним, ранее на полигоне началось устранение нарушений после проведённой прокуратурой проверки.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)