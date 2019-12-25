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На полигоне "Новый свет-ЭКО" в Гатчине начали устранять нарушения
Сегодня, 9:51
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На полигоне "Новый свет-ЭКО" в Гатчине начали устранять нарушения

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По состоянию на среду, 5 октября, специалисты не выявили превышение показателей вредных веществ.

После многочисленных жалоб на зловоние, исходящее от полигона "Новый свет-ЭКО" в Гатчине, начались контрольно-надзорные мероприятия. Об этом. сообщил Online47.

В проблеме поручил разобраться губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, а также представители прокуратуры. Судя по проведённой проверке, на полигоне действительно выявили ряд нарушений. Специалисты начали возобновлять дегазацию за счёт наращивания объемов грунта. По состоянию на 5 октября превышений показателей вредных веществ в границах санитарно-защитной зоны по-прежнему не выявлено.

Также в планах установка стационарного поста автоматического контроля выбросов на полигоне. 

Ранее мы сообщили о том, что свалку на Оптиков уберут в 2024 году.

Фото: Эконадзор

Теги: гатчина, ленинградская область, мусорный полигон, проверка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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