На полигоне "Новый свет-ЭКО" в Гатчине начали устранять нарушения

По состоянию на среду, 5 октября, специалисты не выявили превышение показателей вредных веществ.

После многочисленных жалоб на зловоние, исходящее от полигона "Новый свет-ЭКО" в Гатчине, начались контрольно-надзорные мероприятия. Об этом. сообщил Online47.

В проблеме поручил разобраться губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, а также представители прокуратуры. Судя по проведённой проверке, на полигоне действительно выявили ряд нарушений. Специалисты начали возобновлять дегазацию за счёт наращивания объемов грунта. По состоянию на 5 октября превышений показателей вредных веществ в границах санитарно-защитной зоны по-прежнему не выявлено.

Также в планах установка стационарного поста автоматического контроля выбросов на полигоне.

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Фото: Эконадзор