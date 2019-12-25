Свалку на Оптиков уберут в 2024 году

Свалка на пересечении Оптиков, Яхтенной, Мебельной улиц и Полиграфмашевского проезда работала с 1933 по 1977 года.

В Приморском районе Петербурга планируют убрать законсервированную гору бытовых отходов в 2024 году. Об этом сообщили в комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа.

Свалка на пересечении Оптиков, Яхтенной, Мебельной улиц и Полиграфмашевского проезда работала с 1933 по 1977 года. В то время эта часть района была далекой окраиной Ленинграда. Когда свалку закрывали, то просто засыпали ее землей без защитных мер по экологии.

Первые дома появились в микрорайоне в начале 90-х. Строительство рядом со свалкой началось только в 2000-х. Сейчас мусорный полигон окружен жилой застройкой. Предполагается, что после очистки земли, ее также отдадут под строительство.

Фото: Piter.tv