В Гатчине запустили систему мониторинга атмосферного воздуха

Меры связаны с ситуацией на полигоне "Новый свет-ЭКО".

Система мониторинга атмосферного воздуха начала работу на двух улицах Гатчины в тестовом режиме. Как сообщила пресс-служба Правительства Ленинградской области, до конца месяца для окончательного устранения нарушений на полигоне "Новый свет-ЭКО" также запустят систему дегазации.

Специальные датчики установили на доме на 1/1 по улицей Волкова и 12а по улице Авиатриссы Зверевой. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что в скором времени их подключат к единой системе мониторинга. Данные, которые считывают приборы, будут доступны местным жителям.

Датчики будут измерять основные источники загрязнения атмосферы. В 2023 году посты планируется дооснастить дополнительным оборудованием: метеостанцией и датчиками для измерения массовых концентраций дополнительных загрязнителей атмосферы. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что гатчинское предприятие наращивает производство железобетонных изделий.

Фото: Правительство Ленобласти