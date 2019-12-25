Гатчинское предприятие наращивает производство железобетонных изделий

Из знаковых клиентов предприятия – стадионы "СКА "Арена", "Зенит Арена", порты "Усть-Луга" и "Бронка", трасса М-11 "Нева".

Гатчинское предприятие "Баррикада" наращивает производство железобетонных изделий. Отечественные инновации предприятия оценил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По итогам восьми месяцев 2022 года "Производственное объединение "Баррикада" показало рост производства на 14% к аналогичному периоду 2021 года и произвело 164 тысяч кубических метров железобетонных изделий.

Одним из важных направлений деятельности предприятия является производство плит аэродромных гладких (ПАГ): в настоящее время гатчинский завод продолжает выполнять гособоронзаказ.

Из знаковых клиентов "Баррикады" – стадионы "СКА "Арена", "Зенит Арена", порты "Усть-Луга" и "Бронка", трасса М-11 "Нева".

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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти