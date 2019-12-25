В Гатчинском районе реставрируют историческую школу

Когда-то здесь размещалось реальное училище имени императора Александра III и дом с квартирами для служащих училища.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки по Гатчинскому району ознакомился с ходом реновации Гатчинской школы №4. Школа располагается в двух исторических зданиях 1898 года постройки. Когда-то здесь размещалось реальное училище имени императора Александра III и дом с квартирами для служащих училища. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Реставрация исторического наследия – приоритет властей региона, однако после реконструкции мест в школе не прибавится. Администрация Гатчинского района уже готовит документацию для строительства новых образовательных учреждений, которые помогут разгрузить действующие школы района.

В 2021 году учреждение вошло в программу реновации школ Ленинградской области. Работы будут закончены в 2023 году. На капитальный ремонт школы в общей сложности будет направлено почти 440 млн рублей.

Ранее Александр Дрозденко поручил ускорить процесс догазификации в Ленобласти.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти