Александр Дрозденко поручил ускорить процесс догазификации в Ленобласти

Губернатор обратился с этой просьбой к руководству АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко поручил АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" ускорить темпы догазификации. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленинградской области.

По словам руководителя, после запуска процесса областной бюджет сможет увеличить размер субсидий на работы, производимые на участках и в частных домах ленинградцев. На эти нужды= уже предусмотрено свыше 600 млн рублей. Также Дрозденко обратил внимание на необходимость исполнения договоров по подведению газа до границ участков.

О готовности к ускорению догазификации объявил руководитель АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" Вячеслав Бузин.

Ранее мы сообщили о том, что больше 1,3 тысячи кубометров мусора убрано на территории Ленобласти в ходе месячника по благоустройству.

Фото: Правительство Ленобласти