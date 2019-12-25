Больше 1,3 тысячи кубометров мусора убрано на территории Ленобласти в ходе месячника по благоустройству

За один месяц во всех районах региона проведено 116 субботников по очистке от мусора берегов рек, озёр и лесов.

Более 1,3 тысячи кубометров мусора убрано на территории Ленинградской области в ходе месячника по благоустройству и улучшению экологического состояния региона. Итоги акции подвел в комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

За один месяц во всех районах региона проведено 116 субботников по очистке от мусора берегов рек, озёр и лесов. Площадь проведенных работ составила более 7,5 млн м2.

В мероприятиях принимали участие жители Ленобласти, сотрудники органов исполнительной власти, администраций районов, экоактивисты, волонтеры.

Комитет по природным ресурсам призывает жителей и гостей области бережнее относиться в окружающей природе, не оставлять после себя мусор.

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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти