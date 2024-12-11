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Количество свалок в Петербурге в прошлом году уменьшилось в два раза
Сегодня, 14:42
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Количество свалок в Петербурге в прошлом году уменьшилось в два раза

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Самый значительный вклад в достижение показателя внесли Петродворцовый, Курортный и Колпинский районы.

В Петербурге продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок отходов. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников 6 февраля. 

Отмечается, что в прошлом году в городе количество свалок сократилось более чем в два раза. Кроме того, стало меньше жалоб на них от местных жителей. 

Самый значительный вклад в достижение показателя внесли Петродворцовый, Курортный и Колпинский районы. А в Московском и Приморском районах ликвидировали самые крупные по площади и объему свалки. 

Работы в 2025 году продолжат. Необходимо убирать свалки максимально оперативно, в год их возникновения. На эти цели в петербургский бюджет заложили свыше 900 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приозерске проходит ликвидация мусорного полигона. 

Фото: pxhere 

Теги: мусор, свалки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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