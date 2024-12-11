В Приозерске проходит ликвидация мусорного полигона

Ранее проведенная работа по ликвидации свалки в Светогорске положительно сказалась на качестве жизни около 15 тысяч человек.

На заседании правительства Ленобласти обсуждались вопросы экологии, включая закрытие полигона в Приозерске, ввод в эксплуатацию новых перерабатывающих мощностей в Тосненском районе и обеспечение регулярного вывоза бытовых отходов.

Михаил Ильин, вице-губернатор региона и председатель комитета правопорядка и безопасности, подчеркнул важность рекультивации старых свалок, запуска новых предприятий по переработке отходов и организации своевременного вывоза мусора для устойчивого экологического развития территории. Как сообщает пресс-служба областного правительства, эти меры помогут улучшить состояние окружающей среды.

Ранее проведенная работа по ликвидации свалки в Светогорске положительно сказалась на качестве жизни около 15 тысяч человек. Теперь внимание властей сосредоточено на полигоне в Приозерске, закрытие которого запланировано в рамках федерального проекта "Генеральная уборка".

Ранее мы сообщили о том, что новый онлайн-сервис Госжилнадзора Ленобласти поможет заявить о неучастии в собрании собственников.

Фото: Правительство Ленобласти