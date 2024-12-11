Новый онлайн-сервис Госжилнадзора Ленобласти поможет заявить о неучастии в собрании собственников

Основное внимание уделяется случаям утверждения решений о замене управляющей компании, где возможны манипуляции с голосами собственников.

Госжилнадзор Ленобласти представил новую онлайн-платформу, которая дает возможность жителям региона сообщать о своем отсутствии на собраниях собственников жилья. Сервис доступен на официальном сайте ведомства.

Платформа создана для быстрого выявления фальсификаций при голосовании на собраниях и оперативного реагирования на нарушения.

Основное внимание уделяется случаям утверждения решений о замене управляющей компании, где возможны манипуляции с голосами собственников. Этот шаг направлен на повышение прозрачности и законности процедур принятия решений на собраниях.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, новая платформа уже доказала свою полезность среди населения Ленинградской области, помогая предотвращать потенциальные нарушения в ходе проведения собраний.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть оказалась среди регионов – лидеров по количеству новых предприятий.

Фото: Pxhere