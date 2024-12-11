Ленобласть оказалась среди регионов – лидеров по количеству новых предприятий

Количество закрывшихся юридических лиц составило 203 тысячи, что является самым низким показателем с 2010 года.

По данным экспертов, в прошлом году, впервые с 2015 года, число вновь зарегистрированных отечественных предприятий превысило количество ликвидированных, сообщает "Деловой Петербург".

Количество закрывшихся юридических лиц составило 203 тысячи, что является самым низким показателем с 2010 года. При этом лишь в 34 регионах страны количество открытых компаний превышает число закрывшихся. Лидером по этому показателю стала Москва с приростом в 24,9 тысячи новых бизнесов. На втором месте находится ДНР с прибавкой в 1,2 тысячи, а Подмосковье замкнуло тройку лидеров с 1 тысячей новых предприятий. Ленинградская область расположилась на четвёртой позиции с ростом в 913.

В Петербурге также зафиксировано положительное сальдо между открытиями и закрытиями, однако оно оказалось более скромным: +153, что не позволило городу войти в список десяти лучших регионов.

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Фото: Правительство Ленобласти