Актуальное расписание автобусов обновили в Ленобласти

На сайте указаны начальные и конечные остановки маршрутов, а также расписания движения автобусов для рабочих и выходных дней.

Теперь жители Ленинградской области могут ознакомиться с актуальным расписанием автобусов, курсирующих на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах, на сайте ГКУ "Леноблтранс". Расписание обновлено с учетом недавних изменений в графике и маршрутах движения.

На сайте указаны начальные и конечные остановки маршрутов, а также расписания движения автобусов для рабочих и выходных дней. Для получения информации по муниципальным маршрутам рекомендуется связаться с соответствующими перевозчиками.

Комитет Ленинградской области по транспорту напоминает, что информация на сайте будет периодически обновляться и дополняться, чтобы пассажиры имели доступ к актуальной информации.

Ранее мы сообщили о том, что названа самая популярная марка автомобилей такси в Ленобласти.

Фото: at47.ru