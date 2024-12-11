Названа самая популярная марка автомобилей такси в Ленобласти

Большая часть машин, используемых в качестве такси в 2024 году, была произведена в Южной Корее и Европе.

Самым востребованным автомобилем для таксопарков в Ленобласти в 2024 году стал Hyundai, доля которого составила 14,3%. На втором месте оказалась марка Kia с долей 13,7%, а замыкает тройку лидеров Volkswagen с результатом 12,2%. Такие выводы сделали аналитики сервиса Автотека Авито.

Также в топ-5 вошли автомобили марок ВАЗ (LADA) и Renault, занявшие четвертую и пятую позиции с долями 9,7% и 8,8% соответственно.

Большая часть машин, используемых в качестве такси в 2024 году, была произведена в Южной Корее и Европе.

Среди моделей, наиболее популярных в таксистов в регионе, лидером стал Hyundai Solaris с долей 9,81%. На втором месте оказался Volkswagen Polo (9,26%), а третью позицию заняла Kia Rio (7,79%). Четвертую строку рейтинга занял Renault Logan с 6,19%, а на пятом месте разместилась Skoda Octavia с показателем 4,38%.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти установили 60 модульных очистных сооружений в рамках проекта "Чистая вода".

Фото: Piter.TV