В Ленобласти установили 60 модульных очистных сооружений в рамках проекта "Чистая вода"

В 2025 году проект будет продолжен, с установкой дополнительных очистных станций.

В Ленинградской области в рамках федерального проекта "Чистая вода" введено в строй 60 модульных очистных сооружений. Были построены водопроводы и водоочистные комплексы в различных населенных пунктах. Завершаются строительные работы на пяти объектах, среди которых водонапорные станции и водоочистные сооружения.

Запланировано ввести все объекты в эксплуатацию весной 2025 года после завершения благоустройства. Особенное внимание уделено модульным очистным сооружениям, установленным в 12 районах области, причем 44 из них уже функционируют.

В 2025 году проект будет продолжен, с установкой дополнительных очистных станций. Модульные установки эффективны и могут работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала, управляясь автоматически из диспетчерского центра Водоканала.

Ранее мы сообщили о том, что "Леноблводоканал" обязали отремонтировать полувековой водопровод в Кингисеппе через суд.

Фото: Леноблводоканал