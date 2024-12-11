"Леноблводоканал" обязали отремонтировать полувековой водопровод в Кингисеппе через суд

В ходе проверки было установлено, что используемые трубопроводы эксплуатируются уже более 50 лет, что противоречит действующим стандартам ГОСТ.

Суд обязал "Леноблводоканал" провести капитальный ремонт водопроводных систем в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

В ходе проверки было установлено, что используемые трубопроводы эксплуатируются уже более 50 лет, что противоречит действующим стандартам ГОСТ. Износившиеся конструкции не справляются с нагрузками, что приводит к регулярным авариям и перебоям с подачей холодной воды.

Несмотря на предписания прокуратуры, нарушения не были устранены в установленный срок. Это привело к тому, что надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать "Леноблводоканал" произвести капитальный ремонт.

Суд поддержал позицию прокуратуры и принял решение в её пользу. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой города.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)