В Ленобласти благоустроят 97 территорий

Почти 200 тысяч жителей Ленинградской области проголосовали за проекты благоустройства в своих населенных пунктах в 2024 году.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил постановление о распределении средств областного бюджета на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на 2025 год.

Направили муниципалитетам на проведение работ 1,26 миллиарда рублей, из которых 70 % — региональный бюджет. По количеству новых общественных пространств лидеры — Гатчинский округе, Всеволожский, Лужский и Ломоносовский районы, а самые масштабные проекты благоустройства запланированы в Заневском, Тихвинском и Муринском поселениях. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Почти 200 тысяч жителей Ленинградской области проголосовали за проекты благоустройства в своих населенных пунктах в 2024 году. В итоге, за прошлый год в регионе было обустроено 114 общественных пространств в рамках федерального проекта.

Ранее мы сообщили о том, что выплаты блокадникам и ветеранам ВОВ выдадут в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти