Выплаты блокадникам и ветеранам ВОВ выдадут в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение.

В январе отмечается важная дата — прорыв и снятие блокады Ленинграда. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о предоставлении финансовой поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

Ленинградская область выделит по 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, пережившим блокаду, работникам оборонных предприятий и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, а также награждённым знаками "Житель осаждённого Севастополя" и "Житель осаждённого Сталинграда".

По 5000 рублей получат дети войны и вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Александр Дрозденко