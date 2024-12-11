На масштабную модернизацию "Дороги жизни" выделено 3 млрд рублей

Основной этап работ начнётся в 2026 году.

В текущем году в Ленинградской области начинается реализация крупного проекта по модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни". Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на реализацию проекта направлено 3 миллиарда рублей федерального и областного финансирования.

В рамках проекта предусматривается улучшение транспортной инфраструктуры, сохранение исторических памятников, установка освещения вдоль километровых столбов. Также планируется создание новых экспозиций и музеев.

Основной этап работ начнётся в 2026 году. В настоящее время ведётся подготовка проектной документации для восстановления памятников Дороги жизни и Зелёного пояса славы.

Ранее мы сообщили о том, что лютеранские церкви намерены отреставрировать в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко