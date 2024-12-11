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На масштабную модернизацию "Дороги жизни" выделено 3 млрд рублей
Сегодня, 16:34
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На масштабную модернизацию "Дороги жизни" выделено 3 млрд рублей

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Основной этап работ начнётся в 2026 году.

В текущем году в Ленинградской области начинается реализация крупного проекта по модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни". Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на реализацию проекта направлено 3 миллиарда рублей федерального и областного финансирования.

В рамках проекта предусматривается улучшение транспортной инфраструктуры, сохранение исторических памятников, установка освещения вдоль километровых столбов. Также планируется создание новых экспозиций и музеев.

Основной этап работ начнётся в 2026 году. В настоящее время ведётся подготовка проектной документации для восстановления памятников Дороги жизни и Зелёного пояса славы.

Ранее мы сообщили о том, что лютеранские церкви намерены отреставрировать в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко

Теги: дорога жизни, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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