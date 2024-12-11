Лютеранские церкви намерены отреставрировать в Ленобласти

До 1917 года на территории региона насчитывалось более 60 лютеранских храмов.

Председатель комитета местного самоуправления Ленинградской области Андрей Клементьев встретился с епископом Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии Иваном Лаптевым. Во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета МСУ Ленинградской области.

До 1917 года на территории региона насчитывалось более 60 лютеранских храмов. Сегодня в области сохранилось лишь несколько из них.

Планируется, что специалисты займутся реставрацией этих объектов.

Ранее мы сообщили о том, что на севере Ленобласти мерцало робкое северное сияние.

Фото: МСУ Ленобласти