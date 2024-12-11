На севере Ленобласти мерцало робкое северное сияние

Самым трудным для фотографа оказалось обнаружить просветы в облачном ночном небе.

Вечером в четверг, 16 января, на севере Ленинградской области удалось запечатлеть северное сияние. Хотя огни Авроры не отличались особой яркостью, их появление стало приятным сюрпризом для наблюдателей. Фотографии были размещены пользователем @hcdhcd1 в Telegram-канале "GoAurora".

Самым трудным для фотографа оказалось обнаружить просветы в облачном ночном небе. Через эти отверстия проглянула зеленоватая дуга.

Хотя это обычное явление для нашего региона, оно всегда приносит радость, позволяя увидеть его своими глазами, пусть даже без ярких вспышек и впечатляющих форм.

Ранее мы сообщили о том, что реставраторы подтвердили подлинность картины XIX века из усадьбы "Рождествено".

Фото: Telegram / GoAurora: охотники за северным сиянием (@hcdhcd1)