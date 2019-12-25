В Ленобласти снижается безработица

На данный момент в базе вакансий региона 45,7 тысяч предложений.

По информации Биржи труда, уровень регистрируемой безработицы в Ленобласти в течение месяца снизился на 0,1% и на сегодняшний день составляет 0,4%. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Для поиска работы с начала 2022 года на областную Биржу труда обратились 28,6 тысяч человек, безработными были признаны 10 тысяч человек. За это время служба занятости выдала 43 тысячи направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен. Всего с начала года новую работу в регионе нашли 15 тысяч жителей области.

На данный момент в базе вакансий региона 45,7 тысяч предложений, из них 75% по рабочим профессиям, 25% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

С начала года создано 40 рабочих мест для ленинградцев с ограниченными возможностями здоровья. Граждане с инвалидностью заняли должности от помощника повара и уборщика помещений до старшего менеджера по продажам недвижимости и заместителя гендиректора по безопасности.

В это же время Петербургу требуется почти 3 тысячи дворников.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области