Петербургу требуется почти 3 тысячи дворников

Также не хватает тысячи трактористов.

В Петербурге очень востребованы работники в сфере ЖКХ. На данный момент городу не хватает 2,7 тысяч дворников, а также около тысячи трактористов. Об этом сообщили в Смольном.

Дворникам предлагают до 50 тысяч рублей, трактористам – до 80 тысяч рублей в месяц, уточнили в администрации Петербурга.

Также востребованы элекрогазосварщики (свободно более 2,5 тысяч мест). Также увеличивается потребность в инженерах. Сегодня городу недостает более 2 тысяч специалистов. Зарплаты в профессии достигают 130 тысяч рублей.

Ранее появились детали "дворник-шеринга" в зимнем сезоне 2022/23.

Фото: Piter.tv