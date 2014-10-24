Появились детали "дворник-шеринга" в зимнем сезоне 2022/23

Каждый жилкомсервис может самостоятельно принимать решение о том, привлекать ли к уборке граждан.

Piter.tv узнал в пресс-службе Жилищного комитета, будет ли запущен проект "дворник-шеринг" в зимнем сезоне 2022/23 года. Жителей привлекали к уборке улиц от снега в период обильных осадков за небольшую плату.

Инициатором выступил Жилкомсервис Калининского района. Также проект распространился на Красногвардейский и Фрунзенский районы. После успешного запуска вице-губернатор Анатолий Повелий сказал о том, что география программы будет расширена.

В Жилищном комитете нам сообщили, что централизованного решения о запуске проекта в этом году нет. Так же, как и финансирования.

Работа жителей в формате "дворник-шеринг" осуществлялась в формате срочных трудовых договоров, с почасовой оплатой труда "день в день". Дополнительные средства на реализацию данного проекта не предусматривались. Необходимость в реализации проекта "дворник-шеринг" в зимний период 2022-2023 года будет приниматься жилкомсервисами самостоятельно.

Напомним, в прошлом году за день уборки снега можно было заработать 1000 рублей. К мере решили прибегнуть из-за снегопадов и нехватки трудовых ресурсов. Это было связано с тем, что многие работники уехали в пандемию, а некоторые недовольны зарплатой.

Фото: пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия