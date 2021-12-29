Стало известно, почему Петербургу не хватает дворников

Граждане не хотят устраиваться на работу из-за низкой зарплаты.

Жилищные организации плохо убирали узкие тротуары в историческом центре Петербурга. Об этом депутату Борису Вишневскому сообщил глава комитета по благоустройству Василий Пониделко в ответ на обращение.

Пониделко объяснил свою позицию тем, что дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные выполняют работы в дневное время. Кроме того, на ручную уборку требуется много времени, и тротуары не успевают качественно убрать.

Штат работников на данный момент укомплектован на 80%. Основная причина — низкая зарплата. Финансирование комплексной уборки в 2021 году по сравнению с 2020 снизилось.

Ранее глава комблага Петербурга объяснил, почему сложно убирать центр.

Фото: ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга