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Стало известно, почему Петербургу не хватает дворников
Сегодня, 14:31
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Стало известно, почему Петербургу не хватает дворников

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Граждане не хотят устраиваться на работу из-за низкой зарплаты.

Жилищные организации плохо убирали узкие тротуары в историческом центре Петербурга. Об этом депутату Борису Вишневскому сообщил глава комитета по благоустройству Василий Пониделко в ответ на обращение. 

Пониделко объяснил свою позицию тем, что дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные выполняют работы в дневное время. Кроме того, на ручную уборку требуется много времени, и тротуары не успевают качественно убрать. 

Штат работников на данный момент укомплектован на 80%. Основная причина — низкая зарплата. Финансирование комплексной уборки в 2021 году по сравнению с 2020 снизилось.

Ранее глава комблага Петербурга объяснил, почему сложно убирать центр. 

Фото: ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга

Теги: дворники, ручной труд, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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