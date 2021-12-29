Глава комблага Петербурга объяснил, почему сложно убирать центр

Для уборки центральных районов пришлось пригнать технику с окраин.

Глава комитета по благоустройству Василий Пониделко объяснил, почему тяжело убирать центральные районы. Для их уборки в минувшие выходные пришлось привлечь предприятия из спальных районов. По его словам, "сложная обстановка требует нестандартного подхода".

Центр города – традиционно непростая территория. Здесь узкие тротуары, которые не позволяют использовать механизированную уборку, да и проезжая часть порой не рассчитана на работу нашей спецтехники. Ситуацию усложняют температурные качели. написал Пониделко на своей странице в "ВКонтакте".

Из-за перепадов температур на улицах образуется гололедица. Она появляется не только там, где подтекает с крыш или козырьков или там, где осталась снежная каша, но и там, где недавно очистили тротуар.

В связи с этим комблаг ставит себе приоритетную задачу — по максимуму очистить тротуары. По словам Пониделко, результаты нестандартного подхода не заставили себя долго ждать: в выходные количество травм из-за гололеда снизилось. Отмечается, что у к уборке привлекали только те предприятия, которые уже справились с работой в своем районе.

Накануне активист Ярослав Костров хотел лично спросить у Пониделко про уборку улиц, однако его задержали.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания / Ярослав Костров