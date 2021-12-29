В Петербурге отпустили активиста, который устроил перфоманс с костылем и коньками у Смольного

Как рассказал Ярослав Костров, его задержали из-за чьей-то жалобы, якобы активист бранился в общественном месте.

В понедельник вечером, 17 января, стало известно, что петербургского активиста Кострова отпустили из 76-го отдела полиции в Центральном районе Петебрурга. Сегодня днем мужчина устроил с коньками и костылем у Смольного.

Костров надеется, что город все же очистится ото льда и снега и глава комитета по благоустройству Василий Пониделко возьмется за свою работу. Он добавил на своей странице "Вконтакте", что изъяли коньки, бинты и костыль как вещественное доказательство проведения зрелищного мероприятия. Вишенка на торте этого абсурда. Требуем возврата.

Как рассказал Ярослав Костров, его задержали из-за чьей-то жалобы, якобы активист бранился в общественном месте.

Напомним, что основателя движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова задержали 17 января у Смольного. Активист проводил перформанс о "ледяном бардаке" в городе и искал главу комитета по благоустройству Василия Пониделко. К Смольному он пришел на коньках, с костылями и перебинтованными конечностями.

Ранее автора арт-объекта в виде фекалии на Марсовом поле задержали. Уже возбуждено уголовное дело.

Фото: Вконтакте / Ярослав Костров

