В Челябинске в пожаре погибла женщина с двумя детьми

Женщина и дочь погибли в горящем доме, мальчик скончался в больнице.

Накануне, 4 ноября, в Челябинске в частном доме Металлургического района города в пожаре погибла женщина и ее двое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

В пожаре погибла женщина и ее 14-летняя дочь. 7-летнего сына в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его не смогли. По факту гибели людей на пожаре следственными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее: Двое погибших: В Новгороде автобус на скорости протаранил здание университета

Фото: pixabay