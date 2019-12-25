  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Челябинске в пожаре погибла женщина с двумя детьми
Сегодня, 10:04
25
MShaffter

В Челябинске в пожаре погибла женщина с двумя детьми

0 0

Женщина и дочь погибли в горящем доме, мальчик скончался в больнице.

Накануне, 4 ноября, в Челябинске в частном доме Металлургического района города в пожаре погибла женщина и ее двое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

В пожаре погибла женщина и ее 14-летняя дочь. 7-летнего сына в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его не смогли. По факту  гибели людей на пожаре следственными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее: Двое погибших: В Новгороде автобус на скорости протаранил здание университета

Фото: pixabay

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии