Двое погибших: В Новгороде автобус на скорости протаранил здание университета

Еще 8 человек госпитализировали в больницу. Всего на момент аварии в автобусе было 26 человек.

Накануне вечером, 4 ноября, в Великом Новгороде городской автобус с пассажирами вылетел с дороги и врезался в здание университета, сообщает ТАСС.

Городской автобус, в котором было 26 человек, около 22 часов на большой скорости вылетел с дороги и протаранил здание Университета. В результате ДТП погиб 56-летний водитель, передает корреспондент Piter.TV. На месте аварии погиб и один из пассажиров. По предварительным данным мужчина.

Восемь пассажиров были госпитализированы в больницу, сообщает ТАСС. Детей среди них нет. Состояние одного из пострадавших тяжелое. Последней в больницу доставили девушку, которая была заблокирована в искореженном автобусе.

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По какой причине автобус вылетел с дороги, на данный момент неизвестно. По опубликованным в сети кадрам с моментом ДТП видно, что водитель и не пытался притормозить.

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Видео: ВК, УПС

Фото: Piter.TV