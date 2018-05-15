В Набережных Челнах мужчина убил приятеля, затем изнасиловал его жену и надругался над 6-летней дочкой

Мужчину задержали.

В Набережных Челнах в ночь на 3 ноября пьяный мужчина в ходе ссоры зарезал своего 38-летнего приятеля, сообщает "Республика Татарстан". После убийства мужчина под угрозой расправы изнасиловал 35-летнюю сожительницу убитого. Но и этого ему оказалось мало, он надругался над 6-летней девочкой женщины.

Сейчас мужчина найден и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней".

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