В Татарстане задержали участника террористического украинского формирования

Мужчина дал признательные показания о совершенных преступлениях.

Российские силовые структуры по Татарстану задержали местного жителя из Набережных Челнов. Мужчина подозревается в причастности к деятельности террористического украинского формирования. В ФСБ РФ полагают, что фигурант расследования собирал и передавал киевским кураторам данные о расположении объектов оборонной промышленности. Также злоумышленник на территории лесополосы организовал схрон с компонентами самодельного зажигательного устройства. В настоящее время задержанный раскаялся и признался в содеянном.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения об установлении задержанным в ноябре 2023 года инициативного контакта через приложения Telegram и Signal с представителем украинской террористической организации для оказания содействия в совершении диверсий. пресс-служба УФСБ РФ по региону

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

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Фото и видео: УФСБ РФ по региону