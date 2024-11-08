В Татарстане задержали участника террористического украинского формирования

Российские силовые структуры по Татарстану задержали местного жителя из Набережных Челнов. Мужчина подозревается в причастности к деятельности террористического украинского формирования. В ФСБ РФ полагают, что фигурант расследования собирал и передавал киевским кураторам данные о расположении объектов оборонной промышленности. Также злоумышленник на территории лесополосы организовал схрон с компонентами самодельного зажигательного устройства. В настоящее время задержанный раскаялся и признался в содеянном.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения об установлении задержанным в ноябре 2023 года инициативного контакта через приложения Telegram и Signal с представителем украинской террористической организации для оказания содействия в совершении диверсий.
пресс-служба УФСБ РФ по региону
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.
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Фото и видео: УФСБ РФ по региону
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