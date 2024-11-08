ФСБ изъяла тонну кокаина, который везли через Россию в ЕС

При попытке забрать товар из схрона задержаны два гражданина России и эстонец.

Российские силовые структуры изъяли тонну кокаина, который транзитом перевозили через территорию страны в одну из стран Европейского союза. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В надзорном ведомстве добавили, что пресечен незаконный канал поставки латиноамериканских запрещенных веществ.

В Ленинградской области задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран, которые осуществили загрузку в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по 1 кг каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран ЕС. ЦОС ФСБ РФ

За несколько часов до задержания иностранцы предприняли попытку сбыть 20 килограммов наркотиков в России. В этих целях злоумышленники оборудовали тайник, размещенный в лесополосе Гатчинского района. При извлечении наркотиков из схрона оперативниками задержан эстонский гражданин и двое россиян. Общая стоимость товара на "черном рынке" составляет свыше 3,5 миллиардов рублей.

Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Киева.

Фото и видео6 ЦОС ФСБ России