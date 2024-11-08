Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Киева

Мужчина признался в том, что получал от кураторов деньги.

Жителя российского полуострова задержали за передачу украинской разведке информации об объектах, размещенных на территории Феодосии. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления силового ведомства страны. Специалисты установили, что местный житель по заданию иностранных кураторов намеренно проезжал вблизи нефтебазы и морского порта со включенной геолокацией.

Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, 1992 года рождения, инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе. заявление УФСБ РФ по Крыму

Во время допроса задержанный дал признательные показания силовикам. Он признался, что за выполнение задач получал от киевского режима денежные средства. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статье за государственную измену, осуществленную в форме шпионажа. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения. Киевский районный суд города Симферополя отправил фигуранта расследования под стражу.

Жителя Мордовии задержали по делу о госизмене.

Фото и видео: УФСБ РФ по региону