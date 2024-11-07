Жителя Мордовии задержали по делу о госизмене

Мужчина связался с кураторами из Украины и выполнял для них задания.

Сотрудники регионального управления российского силового ведомства по Мордовии задержали 41-летнего местного жителя, который подозревается в государственной измене. Мужчина передавал сведения о предприятиях украинским кураторам. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы УФСБ РФ. Известно, что бывший заключенный подписал контракт с министерством по обороне страны, а затем был направлен в зону проведения специальной военной операции. В декабре 2023 года он дезертировал из военного госпиталя, после чего скрылся. Через мессенджеры он установил и поддерживал сотрудничество с представителем запрещенного в России украинского вооруженного формирования. Злоумышленник отправлял иностранцам секретные данные о производствах, занимающихся выполнением государственного оборонного заказа, а также местах прохождения военных грузов через регион. В надзорном ведомстве установили, что в октябре 2024 года подозреваемый скрыто произвел съемку пропускного пункта объекта Министерства обороны, а также пути подхода к нему Мужчина подготовил зажигательные смеси для совершения взрыва и намеревался заложить устройства в тайник около указанного здания.

При нем обнаружен пакет с четырьмя зажигательными смесями, телефоны с перепиской и поясной нож. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба ФСБ РФ

Россиянина приговорили к 22,5 года за попытку подрыва ж/д путей.

Фото и видео: УФСБ РФ по региону