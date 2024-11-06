Россиянина приговорили к 22,5 года за попытку подрыва ж/д путей

наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Судебная инстанция приговорила к 22,5 года лишения свободы россиянина, пытавшегося подорвать железнодорожный путь в Воронежской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Соответствующее заявление журналистам сделали в Центре общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Решением 1-го Апелляционного суда общей юрисдикции гражданину России Димитренко Александру Александровичу 1992 года рождения <...> назначено наказание... Приговор вступил в законную силу. ЦОС ФСБ РФ

В профильном надзорном ведомстве подчеркнули, что в мае 2022 года фигурант расследования по предоставленным куратором ГУР МОУ координатам изъял из схрона в городе взрывное устройство. Его мужчина планировал заложить под участок дороги, находившимся вблизи станции Масловка Ленинского района. Однако подозреваемого успели задержать раньше по месту проживания. Во время обысков у злоумышленника оперативники нашли гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой около двух килограммов, девять взрывателей различного типа, а также ненастоящий паспорт гражданина Украины, нацистскую символику и литературу. Россиянин обвинялся по части 3 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ, статьи 27 и части 4 статьи 222.1. Речь идет о покушении на совершение взрыва объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности страны, государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Жителя Херсонской области задержали по подозрению в шпионаже для ГУР Украины.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России