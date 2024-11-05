Жителя Херсонской области задержали по подозрению в шпионаже для ГУР Украины

Силовики поймали 22-летнего украинца, передававшего Киеву данные о дислокации частей ВС РФ на Донбассе.

Российские силовики на территории Херсонской области задержали по подозрению в шпионаже для Главного управления разведки Украины 22-летнего местного жителя. В пресс-службе регионального управления ФСБ РФ уточнили, что злоумышленник является иностранным гражданином, украинцем. В его отношении ведется расследование по статье 276 УК РФ. В настоящее время он отправлен под стражу. Оперативники из профильного ведомства занимаются установкой его криминальных контактов.

Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что подозреваемый с октября по ноябрь 2023 года осуществлял сбор и передачу представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины сведений о передвижениях и местах сосредоточения сил и средств ВС РФ. УФСБ РФ по региону

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Фото и видео: УФСБ России по Херсонской области