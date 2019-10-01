Жителя Свердловской области осудили за госизмену

Ранее суд признал виновной по статье 275 УК РФ его жену.

Свердловский областной суд признал Данила Мухаметова виновным по уголовному делу о государственной измене и передаче украинским спецслужбам информации военно-технического характера об одном из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время злоумышленник приговорен к 16 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее Свердловский областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы по делу о госизмене жену Мухаметова, Викторию Мухаметову.

Сегодня суд признал Данила Мухаметова виновным по статье 275 УК РФ. Осужденному назначено наказание .... с последующим ограничением свободы на два года, шесть месяцев и штрафом в 300 тыс. рублей. пресс-служба инстанции

Напомним, что фигурантом расследования являлся 32-летний инженер-технолог научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод". Приговор для Мухаметова вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован. Обвинитель запрашивал длямужчины наказание в виде заключения на срок в 17 лет.

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Фото и видео: Официальная страница во "ВКонтакте" Свердловского областного суда