В Пензенской области по подозрению в убийстве 17-летней девушки задержали её 15-летнего приятеля

Парень признался, что убил свою подругу.

В Пензенской области расследуется убийство несовершеннолетней девушки.

Следственные органы СКР по Пензенской области сообщают, что по факту убийства 17-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ночь на 2 ноября в полицию поступило сообщение от женщины, у которой ушла из дома и пропала дочь. Женщина рассказала, что девушка отправилась в село Бессоновка со своим знакомым и пропала.

Днем 2 ноября тело несовершеннолетней с колото-резаными ранами было найдено в селе у железнодорожных путей. По подозрению в убийстве был задержан тот самый 15-летний приятель девушки. Подросток рассказал, что они поссорились с подругой. В ходе ссоры парень достал нож, который был при себе, и нанес им несколько ударов.

От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия. Подросток оттащил тело в кусты и прикрыл куском ДСП. С места преступления он забрал телефон жертвы и другие личные вещи. Нож и вещи при обыске были обнаружены у подростка дома.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении несовершеннолетнему обвинения и избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Пензенской области