В Башкирии 15-летний подросток угнал у родителей машину и разбился насмерть

Его 12-летний пассажир в больнице.

В Башкирии на угнанном у родителей автомобиле насмерть разбился 15-летний подросток.

РИА Новости со ссылкой на ГИБДД Башкирии сообщает, что подросток угнал родительский автомобиль "Рено Сандеро" и решил на нем покататься со своим 12-летним приятелем. Испытать машину на скорости дети решили на федеральной трассе Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Башкирии.

Около 6 часов 30 минут подросток разогнал машину до 160 километров в час и не справился с управлением. Машина врезалась в ограждение. Оба мальчика были доставлены в больницу, где мальчик - водитель от полученных травм скончался. О состоянии второго мальчика - пассажира не сообщается.

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