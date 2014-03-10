В Киришском районе Ленобласти в ДТП погиб молодой водитель

За рулем находился 21-летний мужчина.

В Киришском районе Ленобласти утром, 11 июня, произошло ДТП, в котором погиб молодой человек. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Инцидент произошел в 05:20 на 71-ом километре автодороги "Зуево-Новая Ладога". Водитель "ВАЗ-21124" угодил в кювет и перевернулся.

Автомобилист скончался на месте аварии. За рулем находился 21-летний молодой человек. Добавим, что в машине были и две пассажирки 31 и 27 лет. Женщин доставили в больницу.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор