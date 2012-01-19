Посетительница Мариинки распылила в зале перцовый баллончик во время ссоры со зрителями

Спектакль срочно остановили. В театре объявили технический перерыв.

Посетительница Мариинского театра распылила в зале перцовый баллончик во время ссоры с другими зрителями. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Во время спектакля "Лебединое озеро" на Исторической сцене женщина и ее дочь стали смотреть спектакль через камеры мобильных телефонов. Зрительницы с 16-го ряда плохо видели происходящее на сцене. Им сделали замечание другие люди. Тогда одна из дам убрала телефон в сумку и достала перцовый баллончик, а затем распылила вещество. Добавим, что это произошло во время словесной перепалки.

Спектакль срочно остановили. В театре объявили технический перерыв. Трое людей, которые сидели ближе всего к зрительнице с баллончиком, обратились к медикам. Госпитализация никому не потребовалась. Во время перерыва в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию, после чего показ спектакля продолжился.

Хулиганку задержали полицейские. Правоохранители проводят проверку и выясняют, каким образом женщина пронесла в театр опасное вещество.

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Фото: ВКонтакте / Мариинский театр